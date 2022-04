Bakan Karaismailoğlu: "Yapılan her yatırım, zalimlere aziz Türk milletinin indirdiği bir tokattır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız. AK Parti iktidarı ile yeniden sahip olduğumuz milli irademiz üzerinde sayısız karanlık el, kirli oyunlarla dizginleri ele almaya çalışıyor." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ardahan Üniversitesi yerleşkesindeki Yenisey Konukevi'nde şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle düzenlenen iftar programında, vatan uğruna canını veren şehitlerin aziz hatırasını yad etmek ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarih boyunca, en ağır ve en zor şartlar içinde dahi Türk milletinin esareti kabul etmemesi ve istiklalinden taviz vermemesinin temelinde şehit ve gaziler ile yakınlarının temsil ettiği ruh olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Zaman içinde milletimizin birlik ve beraberliğine, ülkemizin bütünlüğüne kastedenlerin kimlikleri, hal ve hareketleri değişse de bu ruh değişmemiştir, değişmeyecektir. Uzun yıllardır birlik ve beraberliğimize, dostluğumuza ve kardeşliğimize kasteden terör belasıyla mücadele ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu terör çetelerinin asıl hedefi ülkemizin geleceğini çalmak, milletimizin huzurunu bozmak, bizi bizden ayırmaktır. Ancak unuttukları bir şey var. Bu terör çetelerinin bu ülkeyi bölmeye, bu ülkenin insanlarını birbirine düşman etmeye gücü yetmedi, yetmez."

"Gittikleri yol, yol değil"

Karaismailoğlu, inanç ve medeniyet coğrafyasında var olabilmenin temel şartının milli iradeye sahip çıkmak olduğunu belirterek, ülke tarihinin ve medeniyetinin omuzlarına yüklediği sorumluluğun çok büyük olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla ifade ettiği gibi bir, diri ve iri olacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız. AK Parti iktidarı ile yeniden sahip olduğumuz milli irademiz üzerinde sayısız karanlık el, kirli oyunlarla dizginleri ele almaya çalışıyor. PKK'sından DHKP-C'sine, FETÖ'sünden DAEŞ'ine. Eli kanlı terör örgütlerini üzerimize salarak Türkiye'yi sindirebileceklerini sanıyorlar. Bu millet, 100 yıl önce İngiliz'ine, Fransız'ına ders vermiş, sizden mi korkacak. 100 yıldır bizi bölmeyi başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. O gafiller, dış mihrakların taşeronları, şu gerçeği çok iyi bilsinler ki; gittikleri yol, yol değil. Bu milleti yıldırmaya ne onların ne de efendilerinin gücü yeter."

Tarih boyunca Türk milletini yok etme emelinde olanların hiçbir zaman bunu başaramadığını söyleyen Karaismailoğlu, Türk milletinin tarih boyunca çok hain gördüğünü anlattı.

"Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları bir bir imha ediyoruz"

Birçok defa top yekun imha edilme planları yapıldığını ama her seferinde milletin bu oyunları bozduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Vatanımızın her karış toprağı şehitlerin kanıyla yıkanmıştır. Şunu çok iyi bilsinler, bundan sonra da bu ülkenin evlatları vatan için tereddüt etmeden canlarını vermeye hazırlar. İşte görüyorsunuz kısa bir süre önce kahraman ordumuz tarafından başlatılan, 'Pençe-Kilit' operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları bir bir imha ediyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimiz sınır ötesi harekatlarla ülkemizin güvenliği için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Buradan kahraman ordumuza başarılar diliyor, harekatta şehit olan Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

Karaismailoğlu, ateşin sadece düştüğü yeri acıtmadığını şehitler ve gazilere atılan bombaların milletin yüreğine düştüğünü ifade ederek, ülkesi ve milleti için canını ortaya koyanların emanetlerine sahip çıkmanın namus borçları olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yolunun her zamankinden daha açık ve daha aydınlık olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde 20 yıl önce AK Parti ile milli iradesini eline alan Türkiye, büyük bir dirilişi, yeniden şahlanışı, yeniden doğuşu yaşadı, yaşıyor. Dış politikadan ekonomiye, eğitimden sağlığa, savunma sanayinden tarıma, ulaşımdan enerjiye aklınıza gelecek tüm alanlarda ülkemiz tarihi nitelikte başarılar elde ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yandan küresel oyunlarla mücadele ediyoruz, diğer yandan daha fazla üretmenin, kalkınmanın mücadelesini veriyoruz."

"Yapılan her yatırım, zalimlere aziz Türk milletinin indirdiği bir tokattır"

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında birçok Avrupa ülkesinin yapamadığını gerçekleştirdiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, izlediği barışçıl ve dengeli politika ile savaşan tarafları barış görüşmelerine oturmasını temin eden bir 'barış adası' olarak uluslararası düzeyde yetkinliğini bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedeflerine ulaşması için ülkenin tüm gücünü, imkanlarını ve potansiyelini harekete geçirmenin gayreti içindeyiz. Aziz milletimizin desteğiyle birlikte ülkemizi gelecek güzel günlere taşımak adına yatırımlarımıza emin adımlarla devam edeceğiz. Yapılan her yol, okul, hastane, köprü ya da indirilen her gemi, açılan bir fabrika bu zalimlere aziz Türk milletinin indirdiği bir tokattır."

Ülkenin son 20 yılının birbirinden önemli projelerin başarıyla bitirildiği bir dönem olduğunu anlatan Karaismaloğlu, "Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allah'tan başkasına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Bizler de onlar gibi canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. Onları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Onlar bu vatanın bağrına kendilerini teslim ederlerken sanmayın ki sizleri yalnız bıraktılar. Şehitlerimiz, sizleri Türk devletine, Türk milletine emanet ettiler." diye konuştu.