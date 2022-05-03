Karaismailoğlu: "Türkiye için kurduğumuz hayalin farkında olmayanlar ancak iftira atarlar"
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programı Salondaki katılımcılar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programı
Salondaki katılımcılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. (2)
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel