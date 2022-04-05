KARAİSMAİLOĞLU TÜRKİYE'NİN 2053 ULAŞTIRMA PLANINI AÇIKLADI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında demiryollarının payının artırılması adına atılan adımlardan biri olan hızlı tren hatları, 2053 yılına kadar önemli derecede yaygınlaşacak, Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı programına katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2053 yılına kadar ulaşım ve altyapıda izleyeceği yolla ilgili bilgi verdi. Karaismailoğlu, 2053 yılında araç kullanım oranının yüzde 242 artacağını, dolayısıyla hem çevreyi korumak hem de ekonomiye katkıda bulunmak için demiryollarına yoğunluk vereceklerini kaydetti.

"DEMİR YOLLARINDA REFORM YAPIYORUZ"

"2053 YILINDA HAVAALANI SAYISI 61'E ÇIKMIŞ OLACAK"

"BU ZİHNİYET HİÇBİR ZAMAN DEĞİŞMEYECEK"

Programın sonunda projelere karşı çıkan muhalefetle ilgili konuşan Karaismailoğlu, "Bu zihniyeti biliyorsunuz, yıllardır bunlarla uğraşıyoruz. Biz onların akıllarına uysaydık hiçbir şey yapamazdık, olduğumuz yerde sayardık. Nasıl ki Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkanlar bugün Çanakkale Köprüsü'ne de karşı çıkıyorlarsa aynı zihniyet hiçbir zaman değişmedi. Ama güçlü ve büyük Türkiye her zaman var olacaktır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel