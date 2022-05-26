Karaismailoğlu: "Tüm doğal afetlere karşı çok daha güçlü ve hazır bir Türkiye var" - Haberler

Karaismailoğlu: "Tüm doğal afetlere karşı çok daha güçlü ve hazır bir Türkiye var"
AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun alana gelişi Saygı duruşu ve İstiklal marşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ayancık İkisu Köprüsü Karaismailoğlu: "Tüm doğal afetlere karşı çok daha güçlü ve hazır bir Türkiye var" SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun alana gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal marşı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Ayancık İkisu Köprüsü Karaismailoğlu:
"Tüm doğal afetlere karşı çok daha güçlü ve hazır bir Türkiye var"
SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık İkisu Köprüsü açılış törenine katıldı.(1)
AA / Mustafa Çavuş - Güncel