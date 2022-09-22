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Son dakika haber! Karaismailoğlu: "Bugüne kadar Siirt'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 7 milyara yakın harcama yaptık"

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Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması SİİRT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te Pervari Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması SİİRT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te Pervari Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu. (1)

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Adil Karaismailoğlu Pervari Siirt Güncel Haberler Son Dakika

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