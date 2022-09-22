Son dakika haber! Karaismailoğlu: "Bugüne kadar Siirt'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 7 milyara yakın harcama yaptık" Güncel Haberler Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması SİİRT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te Pervari Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması SİİRT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt'te Pervari Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Aydın Arık Adil Karaismailoğlu Pervari Siirt Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Karaismailoğlu: 'Bugüne kadar Siirt'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 7 milyara yakın harcama yaptık' - Haberler

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