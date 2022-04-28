Son dakika gündem: Karaismailoğlu: "Sonunda kazanan milletimiz olacak, Türkiye olacak" - Haberler

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Son dakika gündem: Karaismailoğlu: "Sonunda kazanan milletimiz olacak, Türkiye olacak"

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Son dakika haberler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları AMASYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AK Parti Amasya il başkanlığını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları

AMASYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AK Parti Amasya il başkanlığını ziyaret etti.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

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