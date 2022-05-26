Karaismailoğlu: "Muhalefet yokları oynamaya devam etsin" - Haberler

Karaismailoğlu: "Muhalefet yokları oynamaya devam etsin"
AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Karaismailoğlu: "Bizim muhalefet az düşünüp çok konuşuyorlar yalan ve iftira siyasetine başvuruyorlar" SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık İkisu Köprüsü açılış törenine katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Karaismailoğlu:
"Bizim muhalefet az düşünüp çok konuşuyorlar yalan ve iftira siyasetine başvuruyorlar"
SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık İkisu Köprüsü açılış törenine katıldı.(2)
AA / Mustafa Çavuş - Güncel