Karaismailoğlu: "Muhalefet yokları oynamaya devam etsin" - Haberler

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Karaismailoğlu: "Muhalefet yokları oynamaya devam etsin"

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Karaismailoğlu: "Bizim muhalefet az düşünüp çok konuşuyorlar yalan ve iftira siyasetine başvuruyorlar" SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık İkisu Köprüsü açılış törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Karaismailoğlu:

"Bizim muhalefet az düşünüp çok konuşuyorlar yalan ve iftira siyasetine başvuruyorlar"

SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık İkisu Köprüsü açılış törenine katıldı.(2)

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Muhalefet, Güncel, Haberler

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