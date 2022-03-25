Karaismailoğlu: "Milletimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve planlamalarımızla hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz"
AA - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak etti.