Karaismailoğlu: "Milletimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve planlamalarımızla hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz" - Haberler

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Karaismailoğlu: "Milletimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve planlamalarımızla hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz"

AA - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak etti.

Karaismailoğlu: Milletimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve planlamalarımızla hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz

Karaismailoğlu: Milletimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve planlamalarımızla hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz

Karaismailoğlu: Milletimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve planlamalarımızla hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz

AA / Güncel

Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyet Meydanı, Tokat Havalimanı, Güncel, Haberler

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