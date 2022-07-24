Karaismailoğlu: "Kapadokyamızı ulusal otoyolu hattımıza bağladık"
AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir-Ürgüp yolu şantiyesini ziyaret etti"Gökyüzünü uçan balonların, yeryüzünü ise eşsiz peribacalarının tarihi turistik mekanlarının süslediği Kapadokyamızı ulusal otoyolu hattımıza bağladık"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir-Ürgüp yolu şantiyesini ziyaret etti
"Gökyüzünü uçan balonların, yeryüzünü ise eşsiz peribacalarının tarihi turistik mekanlarının süslediği Kapadokyamızı ulusal otoyolu hattımıza bağladık"
AA / Hakan Can Şahin - Güncel