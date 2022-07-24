Karaismailoğlu: "Kapadokyamızı ulusal otoyolu hattımıza bağladık" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir-Ürgüp yolu şantiyesini ziyaret etti"Gökyüzünü uçan balonların, yeryüzünü ise eşsiz peribacalarının tarihi turistik mekanlarının süslediği Kapadokyamızı ulusal otoyolu hattımıza bağladık" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir-Ürgüp yolu şantiyesini ziyaret etti "Gökyüzünü uçan balonların, yeryüzünü ise eşsiz peribacalarının tarihi turistik mekanlarının süslediği Kapadokyamızı ulusal otoyolu hattımıza bağladık" AA / Hakan Can Şahin - Güncel Adil Karaismailoğlu Nevşehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karaismailoğlu: 'Kapadokyamızı ulusal otoyolu hattımıza bağladık' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.