Karaismailoğlu: "Kapadokyamızı ulusal otoyolu hattımıza bağladık" - Haberler

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Karaismailoğlu: "Kapadokyamızı ulusal otoyolu hattımıza bağladık"

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir-Ürgüp yolu şantiyesini ziyaret etti"Gökyüzünü uçan balonların, yeryüzünü ise eşsiz peribacalarının tarihi turistik mekanlarının süslediği Kapadokyamızı ulusal otoyolu hattımıza bağladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nevşehir-Ürgüp yolu şantiyesini ziyaret etti

"Gökyüzünü uçan balonların, yeryüzünü ise eşsiz peribacalarının tarihi turistik mekanlarının süslediği Kapadokyamızı ulusal otoyolu hattımıza bağladık"

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Adil Karaismailoğlu Nevşehir Güncel Haberler

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