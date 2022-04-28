Karaismailoğlu: "İl genelinde yapımı devam eden 9 adet karayolu yatırımlarımızın proje toplam maliyeti 6,5 milyar liraya ulaşmıştır" - Haberler

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Karaismailoğlu: "İl genelinde yapımı devam eden 9 adet karayolu yatırımlarımızın proje toplam maliyeti 6,5 milyar liraya ulaşmıştır"

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Merzifon Meray kavşağı (drone) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İl genelinde yapımı devam eden 9 adet karayolu yatırımlarımızın proje toplam maliyeti 6,5 milyar liraya ulaşmıştır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları

Merzifon Meray kavşağı (drone) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"İl genelinde yapımı devam eden 9 adet karayolu yatırımlarımızın proje toplam maliyeti 6,5 milyar liraya ulaşmıştır"

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Drone, Güncel, Haberler

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