Karaismailoğlu: "İl genelinde yapımı devam eden 9 adet karayolu yatırımlarımızın proje toplam maliyeti 6,5 milyar liraya ulaşmıştır"
AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları Merzifon Meray kavşağı (drone) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İl genelinde yapımı devam eden 9 adet karayolu yatırımlarımızın proje toplam maliyeti 6,5 milyar liraya ulaşmıştır"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları
Merzifon Meray kavşağı (drone) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:
"İl genelinde yapımı devam eden 9 adet karayolu yatırımlarımızın proje toplam maliyeti 6,5 milyar liraya ulaşmıştır"
AA / Mustafa Çavuş - Güncel