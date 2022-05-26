Karaismailoğlu: "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir" - Haberler

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Karaismailoğlu: "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir"

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılış kurdelesini kesmesi Ayancık İkisu Köprüsünü bakan ve protokolün yürüyerek geçmesi (drone) Karaismailoğlu: "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir" SİNOP...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılış kurdelesini kesmesi

Ayancık İkisu Köprüsünü bakan ve protokolün yürüyerek geçmesi (drone) Karaismailoğlu:

"Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir"

SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık İkisu Köprüsü açılış törenine katıldı.(3)

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Adil Karaismailoğlu, Drone, Güncel, Haberler

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