Karaismailoğlu: "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir" - Haberler

Karaismailoğlu: "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir"
AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılış kurdelesini kesmesi Ayancık İkisu Köprüsünü bakan ve protokolün yürüyerek geçmesi (drone) Karaismailoğlu: "Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir" SİNOP...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılış kurdelesini kesmesi
Ayancık İkisu Köprüsünü bakan ve protokolün yürüyerek geçmesi (drone) Karaismailoğlu:
"Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir"
SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık İkisu Köprüsü açılış törenine katıldı.(3)
AA / Mustafa Çavuş - Güncel