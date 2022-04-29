Karaismailoğlu: "Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaismailoğlu: "Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık"

AA - Oktay Özden - Güncel
 - Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun alana gelişi İstiklal marşının okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Karaismailoğlu: "2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanımız dünya 2'ncisi oldu" "Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp;

AĞLASUN, BURDUR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun alana gelişi

İstiklal marşının okunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Karaismailoğlu:

"2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanımız dünya 2'ncisi oldu"

"Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık"

BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'Burdur Taşkapı - Ağlasun yolu Temel Atma Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı (1)

AA / Oktay Özden - Güncel

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Ağlasun, Burdur, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title