Karaismailoğlu: "Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık"
AA - Oktay Özden - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun alana gelişi İstiklal marşının okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Karaismailoğlu: "2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanımız dünya 2'ncisi oldu" "Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp;
AĞLASUN, BURDUR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun alana gelişi
İstiklal marşının okunması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Karaismailoğlu:
"2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanımız dünya 2'ncisi oldu"
"Günübirlik, kısır tartışmaları bırakıp; tüm ilgi, bilgi ve gayretimizi ülkemizin kalkınmasına yoğunlaştırdık"
BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'Burdur Taşkapı - Ağlasun yolu Temel Atma Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı (1)
AA / Oktay Özden - Güncel