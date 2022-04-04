KARAİSMAİLOĞLU 4 AY İÇERİSİNDE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ

İSTANBUL (DHA) - "Metro araçlarımızda özel düzenlenmiş valiz ve bisiklet-scooter bağlama alanları yer alacak"

Derya EVREN-Hami YEŞİLYURT/İSTANBUL, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Kağıthane-Eyüp- İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde, Gayrettepe-Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattında incelemelerde bulundu. Yüzde 87'si tamamlanan metro hattı ile ilgili görevlilerden bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce yapılan köprü ve tünellerin kullanımı ile ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, 30 Mart'ta Marmaray'da 616 bin kişinin seyahat ettiğini, yeni hedeflerinin ise günlük 1 milyon kişi olduğunu kaydetti.

"YÜZDE 97 ORANINDA İLERLEME KAYDETTİK"

Karaismailoğlu konuşmasında, 'Ülkemizi uluslararası ticaret yollarının kalbi, Yeni İpek Yolu'nun ana güzergahı haline getirirken, kent içi ulaşım konusunda da önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Hükümetlerimiz döneminde; ülkemizde ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 337 milyar, liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarda demiryollarımız yaklaşık 272 milyar lira ile ön sıralarda yer alıyor. Türkiye'mizi dünyada 8., Avrupa'da da 6. YHT işleticisi ülkesi yaptık. 2013'te hizmete açtığımız asrın projesi Marmaray'dan bugüne kadar 600 milyonun üzerinde yolcu taşındı. 30 Mart 2022'de Marmaray'da tam 616 bin kişi seyahat etti. Yeni bir rekor kırarak günde 1 milyon yolcu hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. 2016'da hizmete açtığımız Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar tam 81 milyon araç geçti. Günlük 60 bin araç Avrasya Tünelini kullanıyor. İstanbul'daki raylı sistem ağı 260 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz tamamlandığında, bu rakam 363 kilometreye yükselecek. İstanbul'da 7 ayrı hatta, 103,3 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışıyoruz. 37,5 kilometrelik Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı Metro hattımızda yüzde 97 oranında ilerleme kaydettik. Bunun yanında, 31,5 kilometrelik Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattımızda da yüzde 87 ilerleme oranına ulaştık. Bununla birlikte Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ilçeleri bu metro hatları ile birbirine bağlanacak. Devam eden sinyalizasyon testleri ve sertifikasyon sürecinin ardından; Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde, Gayrettepe-Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz" dedi.

'İLK DEFA MOTORLARI YERLİ OLAN METROLAR KULLANILACAK"

'İstanbul'umuzu raylı sistem hatları ile örerken, bu hatlarımızdaki metro araçlarının da yerli üretim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanı Metro araçlarındaki yerlilik oranını yüzde 60 olarak belirledik. Bu projede ülkemizde ilklerini yaşayacağız. İlk defa bu projede motorları yerli olarak üretilmiş metro trenleri kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmaları, yerli imkanlarla hayata geçirilecek. İlk kez metro araçlarında yerli elektrik sistemleri ve yerli bataryalar kullanıyoruz. Yine metro araçlarımızda özel düzenlenmiş valiz ve bisiklet-scooter bağlama alanları yer alacak. Hatlarımızın sinyalizasyon sistemlerinde de 'lkleri yaşayacağız. Havalimanı metro hatlarımızda, ilk defa yerli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemlerini kullanıyoruz. Sinyalizasyonla ilgili sahada yazılım ve donanım test ve montajları tamamlandı. Kontrol merkezi ile trenler arasında haberleşme test ve güvenlik kontrollerinde son aşamaya geldik. Toplamda 69 kilometre uzunluğundaki, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı işletmesi için, birisi Terminal-2 istasyonunda, diğeri de Depo sahasında olmak üzere iki kontrol merkezi inşa ettik. Kontrol merkezlerimizde tüm ana hat, istasyonlar ve trenler, depo ve atölye sahası başta olmak üzere her yer kontrol edilecek" ifadelerini kullandı.