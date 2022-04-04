Karaismailoğlu: 4 ay içerisinde açmayı hedefliyoruz

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane-Eyüp- İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde, Gayrettepe- Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı- Gayrettepe metro hattında incelemelerde bulundu. Yüzde 87'si tamamlanan metro hattı ile ilgili görevlilerden bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce yapılan köprü ve tünellerin kullanımı ile ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, 30 Mart'ta Marmaray'da 616 bin kişinin seyahat ettiğini, yeni hedeflerinin ise günlük 1 milyon kişi olduğunu kaydetti.

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