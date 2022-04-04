KARAİSMAİLOĞLU:  4 AY İÇERİSİNDE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı- Gayrettepe metro hattında incelemelerde bulundu. Yüzde 87'si tamamlanan metro hattı ile ilgili görevlilerden bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce yapılan köprü ve tünellerin kullanımı ile ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, 30 Mart'ta Marmaray'da 616 bin kişinin seyahat ettiğini, yeni hedeflerinin ise günlük 1 milyon kişi olduğunu kaydetti.

"YÜZDE 97 ORANINDA İLERLEME KAYDETTİK"

"İLK DEFA MOTORLARI YERLİ OLAN METROLAR KULLANILACAK"

"İstanbul'umuzu raylı sistem hatları ile örerken, bu hatlarımızdaki metro araçlarının da yerli üretim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanı Metro araçlarındaki yerlilik oranını yüzde 60 olarak belirledik. Bu projede ülkemizde ilklerini yaşayacağız. İlk defa bu projede motorları yerli olarak üretilmiş metro trenleri kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmaları, yerli imkanlarla hayata geçirilecek. İlk kez metro araçlarında yerli elektrik sistemleri ve yerli bataryalar kullanıyoruz. Yine metro araçlarımızda özel düzenlenmiş valiz ve bisiklet-scooter bağlama alanları yer alacak. Hatlarımızın sinyalizasyon sistemlerinde de "lkleri yaşayacağız. Havalimanı metro hatlarımızda, ilk defa yerli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemlerini kullanıyoruz. Sinyalizasyonla ilgili sahada yazılım ve donanım test ve montajları tamamlandı. Kontrol merkezi ile trenler arasında haberleşme test ve güvenlik kontrollerinde son aşamaya geldik. Toplamda 69 kilometre uzunluğundaki, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı işletmesi için, birisi Terminal-2 istasyonunda, diğeri de Depo sahasında olmak üzere iki kontrol merkezi inşa ettik. Kontrol merkezlerimizde tüm ana hat, istasyonlar ve trenler, depo ve atölye sahası başta olmak üzere her yer kontrol edilecek" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel