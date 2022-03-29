Karahisar Kalesi'nde mahsur kalan 7 keçiyi AKUT ekipleri kurtardı - Haberler

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Karahisar Kalesi'nde mahsur kalan 7 keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Karahisar Kalesi'nde mahsur kalan 7 keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar'da Karahisar Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan 7 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da Karahisar Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan 7 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kent merkezindeki Karahisar Kalesi'nin kayalık alanında 7 keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan 6 kişilik AKUT Afyonkarahisar ekibi, bölgeye gitti.

Ekipler, 2 saat süren çalışmaların ardından halat yardımıyla keçilerin yanına ulaştı.

Kurtarılan 7 keçi hayvan sahibi Mustafa Baştürk'e teslim edildi.

Baştürk, ekiplere teşekkür etti.

Karahisar Kalesi'nde mahsur kalan 7 keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

Karahisar Kalesi'nde mahsur kalan 7 keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

Karahisar Kalesi'nde mahsur kalan 7 keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

Karahisar Kalesi'nde mahsur kalan 7 keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

AA / Arif Yavuz - Güncel

Arama Kurtarma, Karahisar, Güncel, Haberler

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