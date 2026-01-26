Haberler

Kırklareli'nde Karahıdır Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde yaz aylarında kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Karahıdır Göleti, son yağışların ardından doluluk oranını artırdı. Besicilik yapan üreticiler, hayvanlarının su ihtiyacını tekrar göletten karşılamaya başladı.

Kırklareli'nde yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Karahıdır Göleti'nin doluluk oranı, son yağışların ardından yükseldi.

Merkeze bağlı Karahıdır Mahallesi yakınlarında bulunan gölet, yaz döneminde yaşanan kuraklık ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle gündeme geldi.

Bölgede etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından göletin su seviyesi artarken, çevrede besicilik yapan üreticiler hayvanların su ihtiyacını yeniden göletten karşılamaya başladı.

Bölgede besicilik yapan Arif Küre, AA muhabirine, yaz aylarında göletin su seviyesinin ciddi oranda azaldığını söyledi.

Son yağışlarla göletin yeniden dolmaya başladığını belirten Küre, su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

İstediği zammı alamayan emekli, bir şoku da bayram ikramiyesiyle yaşayacak
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
İstediği zammı alamayan emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de belli gibi

İstediği zammı alamayan emekli, bir şoku da bayram ikramiyesiyle yaşayacak
Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü

Dünyanın en ünlü stadı yağmurda resmen göle döndü
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih