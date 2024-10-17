Karahan Köyü İçin Sondaj Çalışması Başlatıldı

KARS'ın Akyaka ilçesinin Karahan köylüleri her şeyi devletten beklemeyip muhtar Selahattin Kaçan'ın girişimleri ve köyün hayırsever iş insanlarının destekleriyle sondaj çalışması başlatıldı. İçme suyu sorununun tamamen çözüleceği çalışmalar sonucunda 250-300 metre derinlikten 90-100'lük boruyla saniyede 7-10 litre suyun çıkması bekleniyor. Çalışma tamamlandıktan köyde suyun akmadığı tek bir ev kalmayacak.

Kent merkezine 55 ilçeye ise 3 kilometre uzaklıkta olan 150 hane, 950 nüfuslu Karahan köyünün üst kısmında kalan Kalaca mevkiine vurulan sondajın bir milyon 800 bin liraya mal olmasını bekleniyor. Bu parayı köyde ve başka şehirlerde yaşayan halkın desteği ile topladıklarını belirten Muhtar Selahattin Kaçan, yapılan etüt çalışmasından umutlu olduklarını söyledi. Köyün yüksek kısımlarında kalan 70 evde yaşanan su sıkıntısının yıllardır devam ettiğini hatırlatan Muhtar Kaçan, bu sıkıntıyı gidererek köyde yaşayan herkesin eşit şekilde sudan istifade etmesini istediklerini vurguladı. Köyün tarım alanında önemli hizmetlerinin bulunduğunu; pancar başta olmak üzere, mısır silajı, arpa, buğday ve sulu tarımın yaygın olduğunu aktaran Muhtar Kaçan, "İstiyoruz ki köylülerimiz yoğun iş gününden evlerine geldiklerinde su sıkıntısı yaşamasın. Suyun ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Çalışan, yorulan köylülerimizin dinlenme haklarını da düşünmek durumundayız. Herkesin suyu olsun ve herkes sudan faydalansın istiyoruz. Bunun için de köylülerimizin büyük desteklerini, iş insanlarımızın katkılarını unutamayız. Köyümüz çok güzel bir köy. Tarım ve hayvancılığın yanında geniş cadde ve sokaklarımız, dere ve su kanallarımız, su değirmeni ve piknik alanlarımız, doğal kaynak suyumuz ve ağaçlarımızla örnek bir köy. Zaten iş insanlarımızın desteği olmasa hiç bir şey yapamayız. Allah hepsinden razı olsun. Köyümüz her geçen gün daha da güzelleşiyor diye konuştu. Her şeyi devletten beklemeyip, bazen de kendilerinin elini taşın altına koymaları gerektiğine inandıklarını ifade eden Muhtar Kaçan, "Etüt raporu 270 metreden su çıkacağını gösteriyor. Sondajın metresi 4 bin TL'ye yapılıyor. Güneş paneli, pompası, borusu ile 1 milyon 800 bin TL'ye mal olacak. 110'luk boruyla çıkacak şekilde suyumuz var burada. Kars'ta, İstanbul, Ankara, Fransa'da ve Almanya'daki iş insanlarımız bizlere bayağı bir destek verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Köy yolumuzu da devletimizin sayesinde yaptık. Yine köyümüzün işadamlarının o yolda katkısı oldu. Yani gücümüz nereden tutarsa oradan koparıp hizmeti getiriyoruz. Çıktığın makamların değerini ve kıymetini bilecek, hakkını da vereceksin. Bu muhtarlık benim babamın tapusu değil. Bu makamlar gelip geçicidir. Bugün ben varım yarın yokum. Bizim gelecek nesillere örnek olmamız lazım dedi. Yaklaşık 13 yıldır Kars ve çevresinde sondaj çalışması yaptıklarını söyleyen firma yetkilisi Mehmet Özmen, "1995 yılından bu yana sondaj işi yapıyoruz. 13 yıldır da Kars bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Muhtar Selahattin Kaçan ile 2 sene önce tanıştığımızda bu konu gündeme gelmişti. Burada hedefimiz 250-300 metre derinlikte 90-100'lük boruyla su çıkarmak. Saniyede 7-10 litre arası su almayı bekliyoruz. Karahan köyüne şimdiden hayırlı uğurlu olsun dedi.

Haber-Kamera Bedir ALTUNOK KARS,