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Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi aleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

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