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Karagöl Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Karagöl Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, etkili kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanarak ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirtecek olan güzel görüntüler sundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

İlçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı ve çevresi, etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının ardından vatandaşlar da bölgeye gelerek doğayla iç içe vakit geçirdi ve yürüyüş yaptı.

Doğaseverler için her mevsim ayrı bir güzellik sunan Karagöl Tabiat Parkı'nda, kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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