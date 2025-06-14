Karaelmas Ekspresi Zonguldak'ta Yolculuğuna Başladı

Karaelmas Ekspresi Zonguldak'ta Yolculuğuna Başladı
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Ankara'dan hareket eden Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'ta düzenlenen törenle karşılandı. Trabzon kökenli olan sefer ile bölge turizmine önemli katkı hedefleniyor.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'ta törenle karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak- Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin ilki gerçekleştirildi.

Ankara Gar'ından dün hareket eden Karaelmas Ekspresi, Zonguldak Gar'ında Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Hacıbektaşoğlu, yolcuların çiçeklerle karşılandığı törende yaptığı konuşmada, yolcuların bozkırdan çıkıp Türkiye'nin en harika ormanlarından geçerek Zonguldak'a ulaştıklarını söyledi.

Bölgenin müthiş kültür varlığı ve tabiatı olduğuna dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, "Bugüne kadar iki tanıtım seferi yapılmıştı. Bugün gerçek sefer, kıymetli yolcularımız ve misafirlerimiz sayesinde gerçekleşmiş oldu. İlginiz için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Hacıbektaşoğlu, Batı Karadeniz'in kentlerini bir bütün olarak gördüklerini belirterek, "Doğal, tarihi güzelliklerimizi, soframızı, denizimizi paylaşmak, bölge turizmine katkıda bulunmak istiyoruz. Trenle seyahati sevenler için de çok değişik alternatif olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu" konser verdi.

Karşılıklı 8 sefer düzenlenecek

Toplamda karşılıklı 8 sefer yapacak tren 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşuyor. 120 kişilik kapasiteye sahip tren, Zonguldak'tan dönüş yolculuğuna gece 23.55'te başlayacak. Pazar günü Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık gezi amaçlı duraklamaların ardından aynı gün 19.02'de Ankara'ya varacak.

Ankara'dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim, 14 Kasım'da hareket edecek trenin son seferi Zonguldak'tan 15 Kasım'da gerçekleşecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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