Karaelmas Abhaz Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Karaelmas Abhaz Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu dernek binasında gerçekleştirildi. Yapılan kurulda mevcut Aydın Vardan Vardaniya başkanlığında güven tazeledi. Genel Kurula Abhaz -Fed Genel Başkan Yardımcısı Hakan Ander Beygua, Abhaz-Fed teşkilatlanma sekreteri Bülent Barış Peçliya, Abhaz-Fed Genel Sekreteri Çiler Girgin Başoğlu, Karaelmas Abhaz Kültür Derneği üyeleri ve misafirler katıldı.

Karaelmas Abhaz Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu dernek binasında gerçekleştirildi. Yapılan kurulda mevcut Aydın Vardan Vardaniya başkanlığında güven tazeledi.

Genel Kurula Abhaz - Fed Genel Başkan Yardımcısı Hakan Ander Beygua, Abhaz-Fed teşkilatlanma sekreteri Bülent Barış Peçliya, Abhaz-Fed Genel Sekreteri Çiler Girgin Başoğlu, Karaelmas Abhaz Kültür Derneği üyeleri ve misafirler katıldı. Yapılan Genel Kurulda; Aydın Vardan Vardaniya başkanlığa seçilirken, Özge Gülşen Gürses Hadetça, Zehra Alp Tamho, Sevda Bilici Hedetça, Melih Arslan Ankop, Serbülent Var Vardaniya ve Ömer Ağartan Hocca seçildiler.

Karaelmas Abhaz Derneği üyeleri, yeni yönetimi tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK