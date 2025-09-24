Karaduman Ayçiçeği Çeşidi Hastalıklara Karşı Toleranslı Hale Getirildi

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yapılan geliştirme çalışmalarıyla bölgede "karaduman" adıyla bilinen çerezlik ayçiçeği çeşidi, hastalık ve zararlılara karşı daha toleranslı hale getirildi.

Türkiye'nin önde gelen yağlık ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, çerezlik ayçiçeği üretimini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ıslah ve geliştirme ekimleri gerçekleştiriliyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla, geçmiş yıllarda halkın yoğun ilgi gösterdiği karaduman çeşidi kuraklığa dirençli hale getirilerek yeniden üretime kazandırıldı.

Islah ve AR-GE çalışmaları sürüyor

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, gazetecilere, ayçiçeği ıslah ve AR-GE çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ayçiçeği çalışmalarında koordinatör enstitü olduklarını ve bu kapsamda farklı projeler yürütüldüğünü belirten Tülek, "Ayçiçeği ıslah çalışmaları kapsamında hem hibrit yağlık ayçiçeği çalışmaları hem de çerezlik ayçiçeği çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan biri de bölgemizde adaptasyon kabiliyeti yüksek çerezlik ayçiçeği çeşitlerinin geliştirilmesi." dedi.

Tülek, karaduman ayçiçeği çeşidinin geliştirilmesi için çalışma yapıldığını ifade etti.

Karaduman çeşidinin yaygınlaşması için öncü çalışmalar yaptıklarını anlatan Tülek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde geçmiş yıllarda da üretilen ve sevilerek tüketilen 'karaduman' diye bilinen çerezlik ayçiçeği çeşidi üzerinde yoğunlaştık. Bu kapsamda bu çeşidimiz hastalık ve zararlılara karşı toleranslı hale getirildi. Geliştirilen bu çeşidin üretimi başlatıldı. Karaduman çeşidinin tane boyutu diğer Dakota çeşitlerine göre biraz daha küçük olmasına rağmen lezzeti ve aromasıyla öne çıkıyor. Halkımız tarafından tercih edilen bir çeşit. Bu çeşidin önümüzdeki yıllarda ekim alanlarının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Üreticilerimizin bunu üretip katma değer oluşturmasını istiyoruz."

Tülek, enstitüde deneme amaçlı üretilen karaduman çeşidinin Valilik öncülüğünde kurulan "Edirne Yöresel" markası adı altında satışa sunulduğunu dile getirdi.