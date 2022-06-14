Karadoğa Yaylası'na gölet projesi uygulanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadoğa Yaylası'na gölet projesi uygulanacak

AA - Fikret Bıyık - Güncel
 - Güncelleme:
Karadoğa Yaylası'na gölet projesi uygulanacak

Giresun'un Espiye ilçesinde doğa turizmini canlandırmak amacıyla Karadoğa Yaylası'na gölet yapılacağı bildirildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde doğa turizmini canlandırmak amacıyla Karadoğa Yaylası'na gölet yapılacağı bildirildi.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere, Karadoğa Yaylası'nın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmalardan birisinin de Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Özel İdare tarafından projelendirilen gölet yapımı olduğunu belirten Karadere, projenin ihalesinin yapıldığını aktardı.

Karadere, yapım aşamasına kısa zaman içerisinde geçileceğine işaret ederek, "Bu projenin ilçemize kazandırması adına çaba harcayan milletvekillerimize, Giresun Valimize, ilçe kaymakamımıza, emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AA / Fikret Bıyık - Güncel

Hisarcık Karadere Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title