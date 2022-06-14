Karadoğa Yaylası'na gölet projesi uygulanacak
AA - Fikret Bıyık - Güncel
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Giresun'un Espiye ilçesinde doğa turizmini canlandırmak amacıyla Karadoğa Yaylası'na gölet yapılacağı bildirildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde doğa turizmini canlandırmak amacıyla Karadoğa Yaylası'na gölet yapılacağı bildirildi.
Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere, Karadoğa Yaylası'nın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Çalışmalardan birisinin de Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Özel İdare tarafından projelendirilen gölet yapımı olduğunu belirten Karadere, projenin ihalesinin yapıldığını aktardı.
Karadere, yapım aşamasına kısa zaman içerisinde geçileceğine işaret ederek, "Bu projenin ilçemize kazandırması adına çaba harcayan milletvekillerimize, Giresun Valimize, ilçe kaymakamımıza, emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.
AA / Fikret Bıyık - Güncel