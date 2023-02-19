Karadenizli şarkıcı Recep Yağcı'nın acı günü Güncel Haberler Karadenizli şarkıcı Recep Yağcı'nın vefat eden babası Halis Yağcı, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Karadenizli şarkıcı Recep Yağcı'nın vefat eden babası Halis Yağcı, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Recebim olarak tanınan Recep Yağcı'nın babası Halis Yağcı, akciğer yetmezliğine bağlı dün akşam kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yağcı için İyidere ilçesine bağlı Hazar Mahallesi Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ve vatandaşlar katıldı. Yağcı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi. Kaynak: AA / Güncel Rize Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karadenizli şarkıcı Recep Yağcı'nın acı günü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.