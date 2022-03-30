Karadenizli balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadenizli balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Karadenizli balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı

Zonguldak'ta balıkçılık sezonun bitmesine kısa bir süre kala tezgahlar boş kaldı.

Zonguldak'ta balıkçılık sezonun bitmesine kısa bir süre kala tezgahlar boş kaldı. Tezgahlarda sadece istavrit yer alırken, kilogram fiyatı 25 ila 35 liradan alıcı buldu.

1 Eylül'de av yasağının kalmasıyla birlikte sezondan ümitli olan Karadenizli balıkçılar bu seneden umduğunu bulamadı. Sezonun bitmesine kısa bir süre tezgahlarda sadece istavrit yer alırken 25 ila 35 liradan alıcı buldu.

Sezondan umduklarını bulamadıklarını ifade eden balıkçı Kemal Özçep, "15 Nisanda sezon bitiyor. Parça parça istavrit geliyor. İstavrit biraz pahalı, 35 -40 lira idi. Bugün 25 liraya düştü. Bundan da aşağıya düşeceğini zannetmiyorum. Havalar iyi gittiği sürece böyle devam eder. Denizde kayık bile yok. 2 -3 tane yabancı kayık var. Zaten balık da dışarıda. Elimizden geldiği kadar vatandaşlara temin etmeye çalışıyoruz. Tezgahlarda sadece istavrit var. Bu sene umduğumuz bulamadık. Önümüzdeki sene için hayırlısı" diye konuştu.

(Sertaç Özdemir - Emre Can Bayram/ İHA)

Karadenizli balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı

Karadenizli balıkçılar sezondan umduğunu bulamadı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title