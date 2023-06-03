KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Erarslan'ın kayınpederi hayatını kaybetti

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan'ın kayınpederi, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Tunç Fidaner'in babası Tunçel Fidaner, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan'ın kayınpederi Tunçel Fidaner vefat etti.

Şehit pilotun babasıydı

İzmir'de, 2007 yılının Kasım ayında eğitim uçuşu sırasında havada infilak ederek düşen askeri uçakta şehit düşen Hava Pilot Yüzbaşı Samsunlu Tunç Fidaner'in babası da olan Tunçel Fidaner, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze töreni yarın

2 çocuk babası Tunçel Fidaner, 04 Haziran Pazar günü(Yarın) Kıranköy Mezarlığı'ndaki camide kılınacak öğle namazı sonrası Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek. - SAMSUN