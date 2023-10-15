Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu. Kuzey Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Karadeniz ve Kuzey Ege için yarın fırtına uyarısı

Karadeniz ve Kuzey Ege için yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Ege'de de yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan eseceği tahmin edilen fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.