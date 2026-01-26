Haberler

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Güney Ege için yarından itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, açıklarda ise güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

