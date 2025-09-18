Karadeniz ve Ege Denizi'nde Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, Ege ve Karadeniz bölgelerinde ise yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Sakarya, Zonguldak, Giresun ve Trabzon gibi illerde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 75 km'ye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek.

Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, iç kesimlerde normarmallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

MGM, rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Karadeniz ve Ege Denizi'nde fırtına uyarısı Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, bugün sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de rüzgarın, bugün sabah saatlerinde batısında, akşam saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatı, yarın doğusunda batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı, yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.