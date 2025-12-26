Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu ve Batı Karadeniz ile Doğu ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Batı Karadeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden, Doğu Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın, Batı Akdeniz'de pazar günü sabah saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de ise öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.