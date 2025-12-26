Haberler

Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz ile Doğu ve Batı Akdeniz'de rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtınanın etkisini kaybetmesi yarın sabah saatleri öngörülüyor.

Doğu ve Batı Karadeniz ile Doğu ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Batı Karadeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden, Doğu Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın, Batı Akdeniz'de pazar günü sabah saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de ise öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

