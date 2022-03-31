Karadeniz Teknik Üniversitesine 21 sözleşmeli personel alınacak - Haberler

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Karadeniz Teknik Üniversitesine 21 sözleşmeli personel alınacak

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Karadeniz Teknik Üniversitesine 21 sözleşmeli personel alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 21 sözleşmeli personel alınacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 21 sözleşmeli personel alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 5 hemşire, 3 büro personeli, 4 destek personeli, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 de teknisyen alınacak.

Belirtilen unvanlarda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular, 13 Nisan'a kadar KTÜ Personel Dairesi Başkanlığının "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Güvenlik Görevlisi, Karadeniz, Lisans, KPSS, Güncel, Haberler

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