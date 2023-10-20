Karadeniz Teknik Üniversitesinden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar protesto edildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler ve öğrenciler, rektörlük binası önünde bir araya gelerek Filistinliler için dua edip İsrail'i kınadı.

Prof. Dr. Çuvalcı, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını, kanlı katliama karşı bütün dünyanın kör ve sağır olduğunu söyledi.

Rektörlük olarak İsrail yönetimini, Filistin halkına yönelik başlattığı soykırımdan dolayı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Çuvalcı, "Unutulmamalıdır ki İsrail yönetiminin bu saldırıları ne ilk ne de son olacaktır. Sivilleri doğrudan hedef alan, kadınları, çocukları katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayan bu zihniyet savaş suçu işlemiştir ve uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir." dedi.

Çuvalcı, katliama ve soykırıma açıklamaları ile destek veren silah, uçak gemisi, asker ile yardım eden ülkelerin de bu vahşetten sorumlu olduğunu vurguladı.

"Ablam şehit edildi"

Protestoya katılanlardan Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi, 24 yaşındaki Filistinli Yahya Adwan da 2009 yılında İsrail'in yaptığı saldırıda ağabeyini kaybettiğini, geçen haftaki saldırılarda ise ablasının öldüğünü söyledi.

2014 yılında da saldırı nedeniyle evlerinin yıkıldığını anlatan Adwan, "Yaklaşık 10 gün önce savaşın üçüncü gününde aileme para gönderdim. Ablam para çekmeye gittiği zaman çarşıda büyük bir saldırı yapıldı. Atılan roketten dolayı abim yaralandı, ablam şehit edildi. O kadar bomba ve yıkılan evler var ki enkazlara fazla bakamıyorlar." ifadesini kullandı.

Adwan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının uzun zamandır sürdüğüne işaret ederek, "İsrail'in yapmak istediği Gazze'yi boşaltmak, Filistin'i tamamen almak, hatta bütün dünyayı almak istiyorlar. Dünya bizi terör örgütü olarak görüyor, biz öyle değiliz. Hak sahibiyiz, o topraklar bizim ve İsrail tarafından işgal ediliyor. Bu zulüm ve adaletsizlik karşısında ne yapacağız?" diye konuştu.

Öte yandan KTÜ Camisi'nde cuma namazını kılan öğrenciler daha sonra Türk ve Filistin bayrakları açarak saldırıları protesto etti.