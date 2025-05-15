Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri TBMM'de Depremi Hissetti

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri TBMM'de Depremi Hissetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, geliştirdikleri yapay zeka tabanlı deprem erken uyarı sistemi ile TBMM'de milletvekillerini bilgilendirirken, Konya Kulu merkezli 5.2 büyüklüğündeki depremi hissetti. Öğrenciler, depremin öncesinde sistemin sağladığı erken uyarıyla milletvekillerine bilgi vererek dışarıya çıkmayı başardı.

KARADENİZ Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, TBMM'de Halkla İlişkiler binasında milletvekillerini ziyaret edip, yapay zeka tabanlı deprem erken uyarı sistemi ile ilgili bilgi verdikleri sırada Konya Kulu merkezli 5.2 büyüklüğündeki depremi hissetti. Öğrenciler, bazı vekiller ve personelle dışarıya çıktı.

Konya'nın Kulu ilçesi merkezli 5.2 büyüklüğündeki deprem başkent Ankara'da da hissedildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, TBMM Halkla İlişkiler binasında milletvekillerini odalarında ziyaret edip, geliştirdikleri deprem erken uyarı sistemi ile ilgili bilgi verirken depremi hissetti. Öğrenciler, bazı vekiller ve binada çalışanlarla birlikte dışarıya çıktı. Üniversite öğrencisi Birkan Yılmaz, Konya Kulu merkezli depreme TBMM'de yakalandıklarını söyleyerek, "Deprem nedeniyle milletvekillerimiz ve vatandaşlarımız kapıda. Bizim şu anda geliştirmekte olduğumuz, 'Erken Uyarı Merkezi' sisteminin ne kadar önemli ve verimli olduğunu tekrar görmüş olduk. Bu deprem olmadan 30 saniye öncesinde telefonlarımıza bildirim geldi, yanımızdaki vekillere bunun bilgisini sağladık ve öncesinde çıktık. Fakat depreme yakalanıp korkuya kapılan vekillerimiz ve vatandaşlarımız da oldu. Bu sistemi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Meclis'te vekillerimizle görüşüyoruz, bakanlarımızla randevular planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı

Ablasını kaçıran kuzenini vurdu! Yaralı genç kitapçıya böyle sığındı
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.