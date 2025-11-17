Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi Kuruluyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulacağı bildirildi.

KTÜ'den yapılan açıklamada, Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (APİMER) kurulmasına ilişkin teklifin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunduğu belirtildi.

KTÜ'nün, 31 Ekim tarihli yazısı doğrultusunda görüşülen teklifin, 13 Kasım'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı'nda onaylandığı aktarılan açıklamada, "Merkezin kuruluş yönetmeliğinin mevzuata uygun olarak hazırlanıp Resmi Gazete'de yayımlanması gereği, KTÜ Rektörlüğü'ne resmi yazı ile bildirildi." denildi.

Açıklamada, merkezin Prof. Dr. Sevgi Kolaylı'nın öncülüğünde yapılanma sürecini tamamladığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"APİMER, arı ürünleri ve doğal ürünler alanında bilimsel araştırmalar yürütmek, analiz hizmetleri sunmak ve sektörel gelişimi desteklemek amacı çerçevesinde faaliyetlerini yürütecek. Bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehri gibi arı ürünlerine yönelik kalite analizleri, AR-GE çalışmaları ve apiterapi uygulamalarına bilimsel katkı, merkezin temel faaliyet alanlarını oluşturacak. Ayrıca doğal ve coğrafi işaretli ürünlerin belirlenmesi, tescil süreçlerinin desteklenmesi ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi merkezin öncelikleri arasında yer alıyor."

Merkezin kamu kurumları, özel sektör, üreticiler ve araştırmacılar için eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri de sunacağı ifade edilen açıklamada, APİMER'in, ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da merkezin kuruluşunun KTÜ ve bölge açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Arı ve arı ürünlerinin ülke ve bölge için stratejik üretim alanı olduğuna dikkati çeken Çuvalcı, "APİMER'in hayata geçmesiyle arıcılık sektörünün bilimsel temellere dayalı gelişimine katkı sağlayacak, doğal ürünlerde kalite standartlarının yükselmesine destek olacağız. Üniversite sanayi iş birliğini güçlendiren, yenilikçi projelere kapı açan bu merkezin, ülkemize önemli kazanımlar sunacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.