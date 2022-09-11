Karadeniz, sonbaharda Ege'yi aratmadı

Zonguldak'ta vatandaşlar sezonun bitmesine rağmen denize akın etti

ZONGULDAK - Zonguldak sahilleri sonbaharın gelmesine rağmen Ege'yi aratmadı. Hava sıcaklıklarının 25 dereceyi geçtiği kentte vatandaşlar hafta sonunu denize akın ederek geçirdi.

Zonguldak'ta vatandaşlar sezonun sona ermesine rağmen hafta sonu sahillere akın etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege'de 25 derece olarak ölçtüğü deniz suyu sıcaklıkları Karadeniz'de de 25 derece olarak ölçüldü. Karadeniz'de adeta Ege'yi aratmayan manzaralar yaşandı. Hava sıcaklığının 25 dereceyi geçtiği kentte vatandaşlar hafta sonunu denizde geçirdi.

Sezon süresince 4 cankurtaranla 72 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarını anlatan Kapuz Plajı cankurtaranı Muzaffer Kaya, geçtiğimiz bayram süresince doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını anlattı. Hava şartlarının elverdiği sürece vatandaşların denize gelmeye devam ettiğini anlatan Kaya, "Vatandaşlarımız havalar açıkken gelmeye devam ediyorlar. Havalar müsade ettiği sürece misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Biz burada 4 tane cankurtaran personeliyiz. Her sezon olduğu gibi bu seneye hazırlanarak girdik. Haziran ayından bu yana denizden boğulmak üzereyken yaklaşık 72 kişi kurtardık. Sezon boyunca vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamak için tüm gayretimiz ile çalışıyoruz. Biz havalar böyle devam ettiği sürece halkımızı ağırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.