Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapatıldı

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı. Bülbül Deresi'nin taşma riski taşıması üzerine Ordu- Giresun ve Ordu- Samsun istikametleri ulaşıma kapandı. Su baskınlarına ekipler müdahale etti.

KARADENİZ SAHİL YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin taşma riski taşıdığı belirtildi. Bu nedenle Ordu- Giresun ve Ordu- Samsun istikametleri trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapatılmasının ardından trafik, kentin üst tarafından geçen çevre yolundan sağlanmaya başladı. Bazı noktalarda da su baskınları yaşandı. Ekipler su baskınlarına müdahale etti.