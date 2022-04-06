Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesiminde çökmeler sürüyor

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçakoca kesiminde, 10 Şubat'ta meydana gelen heyelana bağlı Melenağzı Köprüsü mevkisinde çökmeler devam ediyor.

Bölgede yağışlar nedeniyle çatlakların büyümesi Düzce İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin çalışmasını güçleştiriyor.

Çökmelerin devam etmesi üzerine bölgede güvenlik önlemi alınarak çalışmalara ara verildi. Yaklaşık iki aydır kapalı olan yoldaki çatlaklar, proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından onarılacak.

Ağır tonajlı araçlar Sakarya ve Düzce'ye yönlendirilirken, diğer araçların ulaşımı ise tali yoldan sağlanıyor.

Yol, Düzce Valiliği ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 10 Şubat'ta Paşalar mevkisi 6. kilometreden itibaren trafiğe kapatılmıştı.