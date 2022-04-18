KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ - Haberler

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KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARTVİN'de heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının Karadeniz Sahil Yolu'na düşmesiyle Hopa-Kemalpaşa kara yolu ulaşıma kapandı.

ARTVİN'de heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının Karadeniz Sahil Yolu'na düşmesiyle Hopa-Kemalpaşa kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında kaya parçasının isabet ettiği bir otomobilde de hasar oluştu.

Karadeniz Sahil Yolu, Hopa ilçesi Kopmuş mevkisinde akşam saaatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yoluna düştü. İrili ufaklı dev kayalar nedeniyle Hopa-Kemalpaşa yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında kaya isabet 34 ET 9293 plakalı otomobilde hasar oluştu. Heyelan sonrası itfaiye, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Karayolları ekipleri, bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerinin iş makinesi destekli çalışmasıyla temizlenen yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı. (DHA)

KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN; KAYA İSABET OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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