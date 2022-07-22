KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLERE TOPLAM 30 BİN TL CEZA

ORDU'nun Ünye ilçesinde trafiği kapatıp drift yapan 2 sürücüye toplam 30 bin 131 TL cezai işlem uygulandı, sürücü belgelerine el konuldu.

Karadeniz Sahil Yolu Akçay mevkisinde, 17 Temmuz'da plakası öğrenilemeyen 2 otomobilin sürücüleri, trafiği durdurup drift yaptı. Dakikalarca drift yapılan anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Asfaltta 2 otomobilin kendi eksenleri etrafında döndüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. Araştırmalarda, araçların M.T. ile E.M.'ye ait olduğu tespit edildi. Ekipler, M.T.'nin 5 yıl içinde 2'nci kez drift yaptığı gerekçesiyle sürücü belgesini iptal ederken, 17 bin 719 TL de idari para cezası kesti. E.M.'nin ise sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve 12 bin 412 TL ceza uygulandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel