Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, Ankara'da bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun Ankara'da bir araya geldiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'de barış ve istikrarın teminatı olan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında; Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetleri 13 Ocak 2026'da Bakanlığımız ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda, Karadeniz'de deniz güvenliğine ilişkin hususlar ele alındı" denildi.