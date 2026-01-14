Haberler

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, Ankara'da bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetlerinin katılımıyla Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu toplantısının Ankara'da yapıldığını duyurdu. Toplantıda Karadeniz'deki deniz güvenliği konuları ele alındı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'de barış ve istikrarın teminatı olan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında; Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetleri 13 Ocak 2026'da Bakanlığımız ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda, Karadeniz'de deniz güvenliğine ilişkin hususlar ele alındı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
