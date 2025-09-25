Karadeniz, Marmara ve Ege için Fırtına Uyarısı

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.