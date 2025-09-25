Karadeniz, Marmara ve Ege için Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu. 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması tavsiye edildi.
Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
