Haberler

Karadeniz Kıyısında 4 Gün Denize Girmek Yasaklandı

Karadeniz Kıyısında 4 Gün Denize Girmek Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 4 gün boyunca yasaklandı. Valilik ve kaymakamlık açıklamaları ile vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

KARADENİZ kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 13-14-15-16/09/2025 tarihlerinde 4 gün denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Kırklareli'nin Vize İlçesi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 13-14-15-16 Eylül 2025 günlerinde 4 gün süre ile Vize ilçemize bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Basın toplantısına damga vuran an: Özgür Özel kameralara yakalandı

Özgür Özel, teftiş sırasında kameralara yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.