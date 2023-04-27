KARADENİZ'İN ZORLU COĞRAFYASINDA 'TÜNEL FORMÜLLÜ' İÇME SUYUNDA GERİ SAYIM

TRABZON'da, Devlet Su İşleri'nce (DSİ) bölgenin zorlu coğrafyasında dağ içine açılan bin 12 metrelik tünele konulacak dev çelik borularla su akışı sağlanıp, kentin yarım asırlık su ihtiyacının karşılanacağı Trabzon İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nde sona gelindi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 'Toplam 93 kilometreye uzanan hatta, yüzde 99'luk bir fiziki gerçekleşmeye ulaştık. 'Aşkımız Su' diyerek dağları deldik ve bin 12 metre uzunluğunda iletim tünelini açarak, borularda kaynak sürecine geçtik? dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin zorlu coğrafyasında dağ içine açılan bin 12 metre uzunluğunda, 4 metre çapındaki tünele konulacak dev çelik borularla su akışı sağlanıp, kentin yarım asırlık su ihtiyacının karşılanacağı Trabzon İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nde sona gelindi.

Trabzon İçmesuyu İsale Hattı Projesi'ndeki son duruma ilişkin bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 'Trabzon ilimizin içmesuyu problemini ortadan kaldırmak için Trabzon İçmesuyu İsale Hattı Projesini hayata geçirdik. Trabzon İlimizin 2050 yılına kadar ki içmesuyu ihtiyacını karşılayacak olan söz konusu projemiz 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamamız olan Atasu Barajı'nı 2012 yılında hizmete açmıştık. Gövde hacmi 4 milyon 650 bin metreküp olan ve 35 milyon 750 bin metreküp su depolanan Atasu Barajımız, Trabzon İçmesuyu Projemizin en önemli ayağıdır. Atasu Barajımız sayesinde yıllık 75 milyon metreküp suyu regüle ederek, Önce Akoluk Arıtma Tesisimize oradan da İsale hattı vasıtasıyla temiz su depolarına aktaracağız' dedi.

TÜNELDEKİ BORULARDA İLK KAYNAK

Toplam 93 kilometreye uzanan hat inşaatında sona yaklaştıklarını aktaran Balta, 'İsale Hattı inşaatımızda hattın 92 kilometrelik kısmını tamamlayarak yüzde 99'luk bir fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Trabzonlu vatandaşlarımıza güvenilir ve sağlıklı bir içme suyu temin etmek adına, 'Aşkımız Su' diyerek dağları deldik ve bin 12 metre uzunluğunda iletim tünelini açarak, borularda kaynak sürecine geçtik. Tünel içerisinden geçireceğimiz borularımız belli aralıklarla şantiyeye indirilmektedir. Tünelde ilk boru kaynağımızı da gerçekleştirdik. Borularla birlikte, hattı tamamlamış oluyoruz. Akabinde inşa ettiğimiz 12 depoya suyumuz dolmaya başlayacak. Bu hatla; Trabzon'un içmesuyu sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Mayıs'ta işletmeye almayı planladığımız projemizle, vatandaşlarımıza memba kalitesinde bir içmesuyu sağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun? diye konuştu. (DHA)