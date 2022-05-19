KARADENİZ'İN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ - Haberler

GÜMÜŞHANE'nin Şephane köyü ve Giresun'un Eğritaş Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının dün geceden itibaren aniden düşmesinin ardından yaylalarda mayıs karı sürprizi yaşandı. Gümüşhane'nin Şephane köyü yüksek kesimleri ve yaylalar, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Giresun'da Eğritaş Yaylası da, yağan karla beyaza büründü. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanların beyaza bürünmesini cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel