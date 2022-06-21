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Karadeniz'in rengi değişti, görüntü şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Karadeniz'in rengi değişti, görüntü şaşkına çevirdi

Düzce'de etkili olan yağmurun ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz'in rengini değiştirdi.

Düzce'de etkili olan yağmurun ardından derelerden akan çamurlu su Karadeniz'in rengini değiştirdi.

Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebi ile derelerden denize akan çamurlu su Karadeniz'in rengini değiştirdi. Kentte etkili olan şiddetli yağmurun ardından yağmur suları ile birlikte gelen çamur, evsel atıklar, kum, çakıl ve odunlar Karadeniz'i kahverengiye boyadı. Denizde oluşan renk değişimi havadan görüntülendi.

İşletmeci Yaşar Ergeldi, "8-10 senede bir doğal afetlerde bu ikinci kez başımıza geliyor. Sağolsun devletimiz gerekeni yaptı. Ticari olarak baktığımızda denizin hali ortada. Doğal afet olarak görüyoruz. Denizin düzelmesi 1 ayı bulur. Şu anda mil bırakıyor. Yağmur yağmaz ise deniz takribi 1 ay ila 45 gün içinde eski mavi halini alır" ifadelerini kullandı.

(Enes Bektaş-Selçuk Akyol - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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