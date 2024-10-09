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Karadeniz'in İlk Eczane Müzesi Büyük İlgi Gösteriyor

Karadeniz'in İlk Eczane Müzesi Büyük İlgi Gösteriyor
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Samsun'da açılan 'Müze Eczane', 1800'lü yıllardan 2000 yıllarına kadar üretilen ilaçlar ve ecza aletleriyle ziyaretçilere geçmişe yolculuk yaptırıyor. Samsun Eczacılar Odası Başkanı, müzenin geçmişin değerlerini gelecek nesillere taşıma amacını taşıdığını belirtti.

SAMSUN'da, Karadeniz'in ilk ve tek eczane müzesi olan 'Müze Eczane', sergilenen 1800'lü yıllardan 2000 yıllarına kadar üretilen ilaçlar, materyaller ve ecza aletleriyle yoğun ilgi görüyor. Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Ağırlıklı olarak müzede 1940'ların, 50'lerin bir eczanesini görüyorsunuz. Filmlere, tiyatrolara, masallara, romanlara konu olmuş eczaneler eskiden de böyleydi zaten. Amacımız da bunu gelecek nesillere taşımak" dedi.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki 'Müze Eczane', içerisinde bulundurduğu birbirinden farklı ilaç ve materyaller ile ilgi çekiyor. Müze Eczane'de sergilenen ilaç ve materyalleri meslektaşlarından ve kapanan eczanelerden bulduklarını söyleyen Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Değişen koşullarda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte biz de geçmişi geleceğe taşımak niyetiyle böyle bir 'Müze Eczane' oluşturma kararı aldık" dedi.

'FİLMLERE, TİYATROLARA KONU OLMUŞ ECZANELER DE BÖYLEYDİ'

Müzedeki bütün ilaçların eskiden kalma olduğunu söyleyen Karacan, "Burası Karadeniz'in ilk ve tek eczane müzesidir. Meslektaşlarımıza 'elinizde bulunan eski ve kıymetli ilaçları, materyalleri saklayın biz onları sizden alacağız' demiştik. Meslektaşlarımız da onları bize gönderdiler. Onlardan aldığımız malzemeler ile bu müze eczaneyi oluşturduk. Ağırlıklı olarak müzede 1940'ların, 50'lerin bir eczanesini görüyorsunuz. Filmlere, tiyatrolara, masallara, romanlara konu olmuş eczaneler eskiden böyleydi zaten. Amacımız da bunu gelecek nesillere taşımak. Artık robotlar var. Artık teknoloji var. Artık dijital var. Burada gördüğünüz bütün ilaçlar eskiden kalma. Örnek veriyorum sterilizasyon işlemlerinde kullanılan 100 yıllık otoklavımız var. 1800'lü yıllardan kalma ilacımız var. Eczacılıkla alakalı kişilerin heykelleri mevcut" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür Sanat Karadeniz Güncel Samsun Kültür Sanat Yaşam

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