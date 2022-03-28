Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis - Haberler

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Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da yoğun sis etkili oldu.

KIRKLARELİ (İHA) - Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da yoğun sis etkili oldu.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Bu sabah balıkçılar tarafından mayın bulunması üzerine SAS ekiplerinin kısa sürede bölgeye gelerek mayını etkisiz hale getirdiği beldede sisin yarına kadar etkili olması bekleniyor.

(Hüseyin Çanlı/İHA)

Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis

Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis

Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis

Karadeniz'in İğneada kıyılarında yoğun sis

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli, Karadeniz, Güncel, Haberler

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