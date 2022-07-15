Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu Kurban Bayramı'nın ardından dönüş yoluna geçen tatilciler, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu. Kurban Bayramı'nın ardından dönüş yoluna geçen tatilciler, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu. Bayram tatilinden dönenlerin yolculuğu, tatilin bitmesine iki gün kala yoğunlaştı. Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesimde yoğunluk oluşturuyor. Araç yoğunluğunun gece saatlerine doğru daha da artması bekleniyor. Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. AA / Ahmet Özler - Güncel Kurban Bayramı Karadeniz İstanbul Tragger Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.