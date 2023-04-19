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KARADENİZ GAZININ İLK ALEVLERİ GECEYİ AYDINLATTI (2)

KARADENİZ GAZININ İLK ALEVLERİ GECEYİ AYDINLATTI (2)

Güncel Haberler

ALEVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİZonguldak'ta bulunan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nden Karadeniz doğalgazını karaya çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından karaya ulaşan gazın ilk kez yanma görüntüleri paylaşıldı.

ALEVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak'ta bulunan Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nden Karadeniz doğalgazını karaya çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ( Tpao ) sosyal medya hesabından karaya ulaşan gazın ilk kez yanma görüntüleri paylaşıldı. Alevler havadan görüntülerinken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber Karadeniz'in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Karadeniz TPAO Güncel Haberler

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